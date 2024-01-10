Başkan Erdoğan: İlk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı

Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı videoyu paylaşarak, "Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye." mesajına yer verdi.

Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı.



Gurur Duy Türkiye! 🇹🇷 pic.twitter.com/t9kAOFvjY2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2024

Videoda, Türkiye Uzay Ajansı'na astronot başvurusunda bulunmak için gelen Zeynep adlı küçük kız ile video konferans ile tanışan Albay Gezeravcı arasındaki diyaloglar dikkati çekiyor. Küçük kızın kendisi hakkındaki sorularını yanıtlayan Gezeravcı, "Jet pilotuyum. 22 yıldır uçuyorum. 100'ün üstünde testi geçtim şu an her şey yolunda görünüyor. İki yıldır hazırlık yapıyoruz, başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullanıyor.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:



Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar için uzay ortamında bazı deneyler yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de ülkenin insanlı ilk uzay misyonu için yola çıkacağını belirterek, "Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu." demişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'ne katılan Kacır, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.