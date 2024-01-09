Batı Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal’a 28 yıldır arka çıkıyor!

"Çete üyesi" olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ev hapsine alınan Fehriye Erdal, 2006'da firar etti. Erdal'ın firarından 2 gün sonra Bruges Ceza Mahkemesi, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası verdi.



Ayrıca Erdal'ın 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum edilmesi kararlaştırıldı. Gent Temyiz Mahkemesi de 7 Kasım 2006'da bu cezaları onadı.