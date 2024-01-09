İzmir Kemeraltı’nda yağış sonrası dükkanları su bastı! Ne CHP’li Tunç Soyer var ne İZSU!

ESNAF MÜCADELE EDİYOR

Her zaman olduğu gibi yine Kemeraltı'ndayız yine su altında. Değişmeyen manzara. Esnaf dükkanlarına girmemesi için mücadele ediyor.

Her yağmurda yıllardır biz A Haber olarak yayın yapıyoruz ve ne yazık ki Kemeraltı su altında kalmamaktan kurtulamıyor.

Çok fazla bir yağış yok İzmir'de normal yağış var ama bunda bile görmüş olduğunuz gibi esnaf çizmelerin giymiş dükkanlarını temizliyor.

İZSU ORTADA YOK!

Bugün İZSU tarafından suyu çekilmesi için bir çalışma da yok.

ESNAF KADERİNE TERK EDİLDİ

Esnaf kendi haline kaderine bırakılmış durumda. İzmir'de bu manzara yıllardır böyle. Esnafın çektiği çile aynı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN