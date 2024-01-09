İzmir Kemeraltı’nda yağış sonrası dükkanları su bastı! Ne CHP’li Tunç Soyer var ne İZSU!

Ege'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Rüzgarın da saatte 70 km esmesi vatandaşa zor anlar yaşatırken Kemeraltı'nda dükkanları su bastı.
Ege'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Rüzgarın da saatte 70 km esmesi vatandaşa zor anlar yaşatırken Kemeraltı'nda dükkanları su bastı.
Her yağmurda olduğu gibi manzara değişmedi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe o noktadan detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları ve görüntüler;
ESNAF MÜCADELE EDİYOR
Her zaman olduğu gibi yine Kemeraltı'ndayız yine su altında. Değişmeyen manzara. Esnaf dükkanlarına girmemesi için mücadele ediyor.
Her yağmurda yıllardır biz A Haber olarak yayın yapıyoruz ve ne yazık ki Kemeraltı su altında kalmamaktan kurtulamıyor.
Çok fazla bir yağış yok İzmir'de normal yağış var ama bunda bile görmüş olduğunuz gibi esnaf çizmelerin giymiş dükkanlarını temizliyor.
İZSU ORTADA YOK!
Bugün İZSU tarafından suyu çekilmesi için bir çalışma da yok.
ESNAF KADERİNE TERK EDİLDİ
Esnaf kendi haline kaderine bırakılmış durumda.
İzmir'de bu manzara yıllardır böyle. Esnafın çektiği çile aynı.