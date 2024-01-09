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Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte: "Önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz"

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ı ilk uçuşuna hazırlıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "KAAN'ın önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz. Yeni yüzyıl heyecanlı olacak. İhracatta çıkış yaptık. Daha önce yalnızca uçak parçası satan bir şirkettik, şimdi savunma sistemi satan bir şirketiz. 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak" dedi.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 16:45 Güncelleme 09 Ocak 2024, 16:59
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte: Önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ı ilk uçuşuna hazırlıyor.

''KAAN'' göklere çıkmaya hazırlanıyor

Şirket Genel Müdürü Temel Kotil, 2023'ün Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu, Cumhuriyet'in 100. yılının tamamlandığını ve ikinci yüzyılına girildiğini söyledi.

Geçen yılın TUSAŞ için bereketli, güzel geçtiğini vurgulayan Kotil, bunun yanında "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem yıkımı ve arkasından İsrail eliyle yapılan Gazze yıkımının farklı duygular yaşamalarına yol açtığını ifade etti.

HÜRJET, ATAK II ve ANKA III'ün 2023'ün ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini anımsatan Kotil, "Yakında KAAN uçacak. 2023 için sözümüz vardı ama tam denk gelmedi. Nasip böyleymiş. Şirket için iyi bir yıl geçirdik ama Gazze'yi unutmak mümkün değil. Oradaki masumların bakışları çok etkileyici. Oradan ne Selahaddin Eyyubi'ler çıkacak zaman gösterir bunu. İnsanlar yeter ki hidayet etsin. Kötü yapan da iyi yapan da kendine yapar. İnşallah iyi yapanlardan olmuşuzdur." dedi.

"2024, yeni yüzyılımız hayırlı olsun" temennisinde bulunan Kotil, şunları kaydetti:

"Çocuklar, bebekler için bu 100 yıl anlamlı, biz 100 yılın sonunu görmeyiz doğal olarak. TUSAŞ bu yüzyıla altyapılarını pratik olarak bitirmiş girdi. Rüzgar tüneli, mekanik, yıldırım, kuş çarpma test tesisi gibi havacılık ve uzay sanayisi için gerekli bütün altyapılarımız tamamlandı. İnsan altyapımız epey bir yere geldi, 7 bin mühendisiz şu anda. 6 bin teknisyenimiz var. 17 bine yakın toplam çalışana geldik. Bu açıdan yeni yüzyıla yeni bir cesaretle giriyoruz. Ürünlerimiz kısmen tamamlandı, teslimata, seri üretime geldi. KAAN'ın da önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz. Yeni yüzyıl heyecanlı olacak. Bir eşiğin geçildiği bir yüzyıl bu. Türkler hep başarılı olmuşlar Osmanlı'da, Selçuklu'da... Biz o başarıları inşallah bu yüzyılda daha fazla göreceğiz. Her şeyini yapan, kimseyi ihtiyacı olmayan, ekonomik olarak güçlü, her tarafa elini uzatıp destek olan bir ülke olarak Türkiye'yi görürüz inşallah."

TUSAŞ'ın yürüttüğü faaliyetlerle kritik eşiği geçtiğini vurgulayan Kotil, özgün GÖKBEY, HÜRJET, HÜRKUŞ, ATAK II platformları ve yakında uçacak KAAN'ın bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Soğuk savaş döneminde ABD ve SSCB'nin performansı bir yana bırakıldığında 1960'lardan sonra çıkardığı ürün, hız ve kalite konusunda en yüksek performansı gösteren havacılık sanayisi şirketinin TUSAŞ olarak öne çıktığını ifade eden Kotil, "Bir devrim yapılmış durumda. Yeni yüzyıla da bu devrimler gerekir." diye konuştu.

Sektörün 2023 ihracat şampiyonu Baykar'ı da kutlayan Temel Kotil, ihracat faaliyetleri konusunda, "Biz de çıkış yaptık. Daha önce yalnızca uçak parçası satan bir şirkettik, şimdi savunma sistemi satan bir şirketiz. 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak." dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ

MMU üstün hava hâkimiyetini:

Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

ANKA 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İrtifa 40.000 ft

Azami Hız 0.7 Mach

Faydalı Yük 1200 kg

Uçuş Süresi 10 saat

YETENEKLERİ

- Keşif, gözetleme ve istihbarat

- Farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz

- Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması

• Düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme

• Hava ve karada dost kuvvetlere himaye

• Sinyal ve haberleşme istihbarat

• Elektronik harp

• Diğer dost

Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri de geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

KAAN İSMİ ANLAMI NEDİR?

Kaan erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

Kaan, vasıflı, hükümdar ya da unvan sahibi anlamlarına gelir. Aynı zamanda Kaan ismi Eski Türk Devletlerinde hükümdarlara verilen bir unvandır. TDK sözlük anlamı da hanların hanı, hükümdar anlamlarına gelir.

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