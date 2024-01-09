Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kırgızistanlı mevkidaşı Kulubayev ile Bişkek’te görüştü

Kulubayev, "Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettiğinde ülkemizi ilk tanıyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Biz bu 32 yılda birlikte çok yol katettik. Bize göre iki ülke arasında hiçbir siyasi anlaşmazlık bulunmamaktadır. Bu ziyaretinizin ilişkilerimizin gelişmesine vesile olacağına inanıyoruz ve bu ziyaretiniz ikili ilişkilere de yeni sayfa açacağını düşünüyoruz." dedi.

"KIRGIZİSTAN'IN HEM SİYASAL İSTİKRAR AÇISINDAN HEM DE KALKINMA AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATTIĞINI GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasına, ev sahibi bakan Kulubayev'e sıcak karşılanması nedeniyle şahsı ve heyeti adına teşekkür ederek başladı. Fidan, Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana hem siyasal istikrar hem de kalkınma açısından çok büyük adımlar attığını görmekten gurur duydukları belirtti.