MSB açıkladı! Suriye’ye geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı 1’i terörist çıktı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakalandığını bildirdi.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hzHu7ntPLq