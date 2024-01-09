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MSB açıkladı! Suriye'ye geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı 1'i terörist çıktı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 14:49 Güncelleme 09 Ocak 2024, 15:44
MSB açıkladı! Suriye’ye geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı 1’i terörist çıktı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakalandığını bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

5 şüpheli yakalandı 1'i terörist çıktı

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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