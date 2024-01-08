SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ZAMLI TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2024: İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Taksimetre zammı ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da taksi indi bindi ücretlerine zam yapıldı. Zam sonrası indi bindi ücreti değişti. Peki İstanbul'da taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar? Taksimetre zammı ne zaman uygulanacak? İşte 2024 yılı zamlı taksi ücretleri ve zammın geçerli olacağı tarih...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 15:36 Güncelleme 08 Ocak 2024, 16:12
ZAMLI TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2024: İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Taksimetre zammı ne zaman uygulanacak?

Son dakika... İstanbul'da taksi indi bindi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ücretlerine yüzde 28,09, zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu noktada internet arama motorlarında ''İstanbul'da taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar? Taksimetre zammı ne zaman uygulanacak?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ZAMLI İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2024

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.

Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.

SON DAKİKA