ZAMLI TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2024: İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Taksimetre zammı ne zaman uygulanacak?

Son dakika... İstanbul'da taksi indi bindi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ücretlerine yüzde 28,09, zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu noktada internet arama motorlarında ''İstanbul'da taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu? İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar? Taksimetre zammı ne zaman uygulanacak?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...