Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar? Zamlı okul servis ücretleri 2024! İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı. Peki İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar? 0-1 kilometre, 1-3 kilometre, 3-5 kilometre, 5-7 kilometre, 7-9 kilometre, 9-11 kilometre, 11-13 kilometre...