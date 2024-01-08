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Son dakika: Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta buçaklı saldırıya uğradı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 20:32 Güncelleme 08 Ocak 2024, 20:36
Son dakika: Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta buçaklı saldırıya uğradı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

İMAM ODASINA GİREREK SALDIRDI
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

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