Son dakika: Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta buçaklı saldırıya uğradı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

İMAM ODASINA GİREREK SALDIRDI

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.