Kayseri Kocasinan, Melikgazi, Akkışla ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye'de her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde ilçe belediye başkanları baştan belirleniyor. Bu yıl 31 Mart 2024 yerel seçimlerde AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları kimler olacak merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kayseri Kocasinan, Melikgazi, Akkışla ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...