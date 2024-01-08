Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu! Yüzde 67’ye dayandı

TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

D-100 karayolunda Edirne iskitametinde yaşanan trafik yoğunluğu Beylikdüzü mevkisine kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler ile Avcılar gişeler arasında yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'ndan D-100 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüler Haramidere yan yolda yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda yüzde 76, kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.