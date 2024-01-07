’Salon’ üzerinden gözdağı | DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan ortağı CHP’ye rest: Oyumuzu vermeyiz





REST ÇEKTİ: OY VERMEYİZ

Sözleri sürdüren Bakırhan, ortağı CHP'ye rest çekerek, "Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP'li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum" dedi. TUNCER BAKIRHAN'DAN CHP'YE PAZARLIK MESAJLARI

Daha öncede DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Alman yayın organı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda CHP'ye pazarlık mesajları göndermişti .





Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." demişti.





"AMACIMIZ YANCILIK DEĞİL"

CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN