MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu: "Suphi kardeşimin oğlu Mahmut"

MOSSAD 'ın Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespit etmek ve engellemek amacıyla görev alan MİT bünyesindeki İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın yaptığı başarılı "Köstebek" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Türkiye'deki Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 34 şüpheliden 15'i " Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan tutuklandı.

Ayrıca çarpıcı bilgilere ulaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu; İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı kişilerin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibat kurup, İsrail için önemli bilgi ve belgeleri elde ettiğini, karşılığındaysa uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla nasıl ödemeler yapıldığını delillerle gözler önüne serdi.

İSRAİL İSTİHBARAT SERVİSİNİN KULLANDIĞI 7 NUMARA DEŞİFRE OLDU



Soruşturma kapsamında İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 farklı yurtdışı GSM hattı deşifre edildi. Bu hatlarla Türkiye'deki şüphelilerle irtibat kuran MOSSAD'ın, daha sonra Telegram ve Whatsapp uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden görüşmeye devam ettiği belirlendi. MOSSAD'ın tüm faaliyetlerinin Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişileri ve ailelerini hedef almayı amaçladığı kaydedildi.

HAMAS YÖNETİCİLERİNİN YAKIN EKİBİNİ DE DEVŞİRMİŞLER



Yakalanan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelemeleri devam ederken, ilk tespitlere göre MOSSAD'ın Filistinli olan ve Hamas yönetimine yakın isimleri de devşirdiği belgelendi. MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen şüpheliler arasında Hamas yöneticilerinden Khalidi Almasal'ın yakın korumalığını yapan M.Z.'nin de çıktığı öğrenildi.