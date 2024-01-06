MİT 34 Mossad ajanını paketlemişti | Yakalanan şüphelilerden 15’i tutuklandı! Yeni detaylara ulaşıldı: Depremzedelere yardım bahanesiyle gelmişler





OLUŞTURABİLECEĞİ MİLLİ GÜVENLİK AÇIĞINI FARK ETTİKLERİ HALDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜKLERİ KAYDEDİLDİ

Sevk yazısında, İsrail İstihbarat Servisi'nin iş yaptırdığı kişilerin ise kendilerine gelen taleplerin amacını; oluşturacağı maddi veya manevi zararı, hatta oluşturabileceği milli güvenlik açığını fark ettikleri halde faaliyetlerini sürdürdükleri ve kendilerine yapılan ödemeler karşılığında fatura kesmeme şeklinde faaliyetler yürüttükleri kaydedildi. Şüphelilerin İÇOM adına İsrail için önem arz eden ve tehlikeli görülen, özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail İstihbaratı'na aktardıkları, karşılığındaysa özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havale sistemini, kripto para birimini ve 'western union' sistemini kullanarak menfaat temin ettikleri kaydedildi.





İÇOM'UN TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN FİLİSTİN UYRUKLU ŞAHISLARI VE AİLELERİNİ HEDEF ALMAYI AMAÇLADIĞI VURGULANDI

İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (İÇOM) Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişileri ve ailelerini hedef alacağının öğrenildiğinin aktarıldığı sevk yazısında, şüpheli oldukları tespit edilen 46 kişi ile bağlantı kurulduğu, bu kişilerle sosyal medyadan iş ilanları üzerinden temas sağlandığı, görüntülü veya sesli arama yapmadan irtibatın sürdürüldüğü kaydedildi. Tüm bu faaliyetlerle güncel olarak devam eden İsrail ve Filistin çatışmasının küresel boyuta evrilmesi çerçevesinde, İÇOM'un Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu şahısları ve ailelerini hedef almayı amaçladığı vurgulandı.





SÜLEYMANİYE CAMİ'SİNİN İÇ VE DIŞ KISIMLARININ VİDEOSUNU İSTEDİLER

Sevk yazısında bazı şüphelilere ait tespitler de yer aldı. Şüphelilerden Amal Sallami Ep Siala'nın, Samir Ferat isimli bir kişiyle kurduğu, bu şahsın kendisinden Türkiye'deki Süleymaniye Cami'sinin iç ve dış kısımlarının videosunu istediği ve karşılığında 150-200 dolar para aldığı belirtildi. Öte yandan Suriyeli ismin geçen yıl Hatay Kırıkhan'da camide namaz sonrası vaaz verdiği gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kırıkhan'da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli ismi hemen tanıyarak şu bilgileri verdi: "İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan'da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım."

GECE CAMİDE KALIYORLARDI

"Depremzedelere yardım için geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu." M.E.Ç. adamın adını ise bilmediğini söyledi. Adını vermek istemeyen bir Kırıkhanlı ise Suriyeli ismin kendilerine Diyarbakır'dan geldikleri bilgisini verdiğini bildirdi: "Tüm deprem bölgelerini dolaşıp manevi destek veriyorlarmış. Şüpheli davranışlarını görmedim, hadis ağırlıklı sohbetler yapıyordu. Aslında önce başka camiye gitmişler ancak cami ağır hasarlı olduğu için İki Işıklı Camii'ne gelmişler. 5 gün kaldılar camide."