Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Mehmet Akif İnan Ödülleri’nde Filistin mesajı: Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

"Ülke ve millet olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve bu istikametteki hedeflerimiz, bu tarihi görevi bizim için kaçınılmaz hale getirmektedir. Buna bağlı olarak, mevcut değerlerden aldığımız güçle kültür alanında mutlaka ciddi işler, önemli atılımlar yapmak gerektiğini biliyoruz."

"HEDEFLERİMİZ, BU TARİHİ GÖREVİ BİZİM İÇİN KAÇINILMAZ HALE GETİRMEKTEDİR" Bakan Işıkhan, Türkiye'nin bu sorumluluğu yerine getirdiği ölçüde daha adil bir dünyanın inşasına da öncülük edebileceğini, bu tarihi misyonla dünyaya yeni ufuklar açacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Adalet ve hakkaniyet davasının tam anlamıyla başarıya ulaşmasının, kültürel alandaki dönüştürücü değer ve birikimlerin üretilmesiyle mümkün olacağına işaret eden Işıkhan, "Bunun için kültürel varlığımızla ön plana çıkmak, bizim temel önceliklerimizden biridir. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımızın her biri bizim için çok büyük öneme sahiptir." diye konuştu.

Işıkhan, Memur-Sen'in, Türkiye'nin sendikal mücadelesine sağladığı katkıyla ve 1 milyonu aşkın üyesiyle, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, sendikacılığın sadece rakamlar değil, aynı zamanda o rakamları anlamlı kılacak milli ve manevi değerler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif İnan'ı ve onun dava arkadaşlarını çok iyi tanımalıyız, aynı zamanda tanıtmalı, hatıralarını diri tutmalıyız. Bu organizasyonun kültür dünyamıza ve ülkemizin değerlerine sahip çıkma adına yol açıcı, yön verici bir adım olacağına inanıyorum. Bugünün Türkiye'si dünün Türkiye'sinden daha iyi bir noktada olduğu gibi yarının Türkiye'si de bugünkünden daha iyi olmak zorundadır. Bunu inşallah, sanat camiası, sivil toplum ve kamu kurumlarımız olmak üzere yediden yetmişe hep birlikte atacağımız adımlarla başaracağımıza yürekten inanıyorum."