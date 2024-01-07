İlk kez aday tanıtımında görücüye çıktı | AK Parti’nin yeni yerel seçim şarkısında “Nehirden denize Özgür Filistin” detayı

AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları resmen açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında adayların isimlerini tek tek duyurdu.
AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları resmen açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında adayların isimlerini tek tek duyurdu.
TANITIM TOPLANTISINDA FİLİSTİN UNUTULMADI
Katil İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "Daha fazla kan dökerek can alarak çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir" dedi.
Başkan Erdoğan adayları tek tek açıklayıp sahne çağırdı. Bu esnada AK Parti'nin yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri de dikkat çekti.
İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ:
"Biz bir bir bir arya gelelim
Sen ben yok hep biz diyelim
Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti
Yan yana can cana el ele verelim
Canımızdan daha çok çok çok sevelim
O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK parti
Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti
Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti"
FİLİSTİN UNUTULMADI
Beğenileri toplayan seçim şarkısının "Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem" cümleleri ile "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganına atıfta bulunuldu.