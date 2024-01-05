Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem Ukrayna'da… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 5, 2024



Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.