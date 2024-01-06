Gözler İstanbul’da! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak

AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. İlk isimler bugün Haliç Kongre Merkezi'nde duyurulacak. Program 14:00'te başlayacak. Salondakilere önce kısa bir video izletilecek ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıp AK Parti'nin seçim vizyonunu da içeren konuşmasını yapacak.





ADAYLAR ÖZEL HAZIRLIK

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak. O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak.