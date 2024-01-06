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Gözler İstanbul'da! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak

Gözler artık İstanbul'a çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylar açıklanacak. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak. O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 00:21 Güncelleme 07 Ocak 2024, 01:25
Gözler İstanbul’da! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak

AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. İlk isimler bugün Haliç Kongre Merkezi'nde duyurulacak. Program 14:00'te başlayacak. Salondakilere önce kısa bir video izletilecek ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıp AK Parti'nin seçim vizyonunu da içeren konuşmasını yapacak.



ADAYLAR ÖZEL HAZIRLIK
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak. O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak.



PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK
İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek. Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.



Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:
1) İstanbul
2) Muğla
3) Kocaeli
4) Erzurum
5) Eskişehir
6) Balıkesir
7) Bursa
8) Aydın
9) Samsun
10) Mardin
11) Denizli
12) Ordu



Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:
1) Artvin
2) Bayburt
3) Giresun
4) Elazığ
5) Edirne
6) Düzce
7) Bitlis
8) Bingöl
9) Çanakkale
10) Çankırı
11) Kastamonu
12) Rize
13) Sinop
14) Tokat
15) Yalova
16) Isparta

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