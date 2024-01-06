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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 22:22 Güncelleme 06 Ocak 2024, 22:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla; trafik, siber suçlar, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele kapsamında Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için terör ve iş birlikçileriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

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