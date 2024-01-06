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Başkan Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu: Kardeşliğimize saldırı var

Başkan Erdoğan, “Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların özellikle yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz” dedi. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
Başkan Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu: Kardeşliğimize saldırı var

- Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 'Ortak Paylaşım Forumu'nda net mesajlar verdi:
- Bölgemizde yaşanan çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz.


- Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirdik.
- Türkiye ekonomisi büyüdükçe işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir


- Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların özellikle yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz. Çok açık ve net söylüyorum bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini korumak hususundaki kararlılığıdır.



BLINKEN İSTANBUL'DA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün İstanbul'a geldi. Blinken'in bugün Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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