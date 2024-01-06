Başkan Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu: Kardeşliğimize saldırı var

- Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 'Ortak Paylaşım Forumu'nda net mesajlar verdi:

- Bölgemizde yaşanan çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz.



- Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirdik.

- Türkiye ekonomisi büyüdükçe işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir