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Başkan Erdoğan, net konuştu: Mottomuz yeniden İstanbul

Başkan Erdoğan, "Biz, megakenti çöpten çamurdan kurtardık" dedi. İstanbullunun eski günlerine dönmek istediğini belirtti. Ve söz verdi: Bu güzel şehri, yeniden ihya etmeye mecburuz!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
Başkan Erdoğan, net konuştu: Mottomuz yeniden İstanbul

Ekonomide alınan kararlar meyve vermeye başladı, sermaye girişi hızlandı, rezervler arttı. İstihdam, 32 milyona ulaştı. Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmedik. Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtan olumlu gelişmeler olacak.


Milli bekamıza saldırılar arttı. İç kalemizi çökertemezler! MİT ve TSK, Türkiye düşmanlarına çok ağır darbeler indiriyor. Milletimizin arasına nifak duvarları örülmesine seyirci kalmayacağız. Zehirli tartışmaları geride bırakmalıyız.

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