100 milyon TL'lik vurgun yapıp sırra kadem basan Kıvanç ve Beril Talu hakkında kan donduran iddia! Bir otelde ölüme terk ettiler

Türkiye günlerdir "Var Böyle Tipler" adlı hesapla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu konuşuyor. Önce hesaplarını kapatarak pek çok soru işareti yaratan çift hakkında daha sonra reklam çekmek için bütçe isteyip yakınlarından, ailelerinden ve çalışanlarından topladıkları 100 milyon TL ile bir veda partisi verip yurt dışına kaçtığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Saadet zinciri kurdukları iddia edilen çifte dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Ve bu iddia vicdan sızlatan cinsten.
Günlerdir herkes Kıvanç-Beril Talu olayını konuşuyor. 'Var Böyle Tipler' isimli Instagram hesabının sahibi olan çift, reklam ve sosyal medya dünyasında bilinen kişiler.
Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini dolandırıp yurtdışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Aylardır suskunluğunu koruyan çiftin Gürcistan'da olduğu iddia edilmişti son olarak.