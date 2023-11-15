100 milyon TL'lik vurgun yapıp sırra kadem basan Kıvanç ve Beril Talu hakkında kan donduran iddia! Bir otelde ölüme terk ettiler

Türkiye günlerdir "Var Böyle Tipler" adlı hesapla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu konuşuyor. Önce hesaplarını kapatarak pek çok soru işareti yaratan çift hakkında daha sonra reklam çekmek için bütçe isteyip yakınlarından, ailelerinden ve çalışanlarından topladıkları 100 milyon TL ile bir veda partisi verip yurt dışına kaçtığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Saadet zinciri kurdukları iddia edilen çifte dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Ve bu iddia vicdan sızlatan cinsten.