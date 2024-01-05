Son dakika: 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.
Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi.
KIVANÇ TALU KİMDİR?
Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.
Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.
Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
KIVANÇ-BERİL TALU OLAYI NE?
Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede ünlenen ve takipçi sayısı her geçen gün yükselen Kıvanç Talu birçok markanın da reklamında rol almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı.
Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak gün içinde farklı internet sitelerinde de yer buldu. Var Böyle Tipler Instagram hesabının da kapalı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.
YAKINLARINDAN BİLE PARA TOPLADILAR
Hem yakınlarını hem de sektörden insanları dolandırdığı iddia edilen çiftin, iş vaadiyle insanlardan milyonlarca lirayı topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Var Böyle Tipler adlı Instagram hesaplarını kapanan çifte Pazartesi'den bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.
Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun orta okul arkadaşı olduğu iddia eden bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.
Ayrıntılar geliyor...