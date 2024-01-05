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CHP'de adaylık kaosu! Özgür Özel'den İmamoğlu'na koltuk ayarı: Gel sen otur...

Yerel seçim için geri sayım başladı. CHP, ilk günden karıştı! İmamoğlu, kendi aday listesini kabul ettirmek için bastırdı. Özel, "Gel bari koltuğa da otur" deyip telefonu yüzüne kapattı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
CHP’de adaylık kaosu! Özgür Özel’den İmamoğlu’na koltuk ayarı: Gel sen otur...

Gazeteler yazdı! TV'ler yayınladı! "CHP, 200 aday açıklayacak" diye yaygara koparıldı! Ancak Özel, yine "Gel bakalım Muharrem" diyerek İnce'yi ağırladı! Sonra da "Açıklama yok" deyip topu taca attı!




Krizin nedeni ise sonradan ortaya çıktı! İddiaya göre İmamoğlu, ekibini yolladı. Verdiği listenin eksiksiz kabul edilmesi için Özel'e baskı yaptı. CHP lideri de köprüleri attı: Buyur gel koltuğa da otur!



İmamoğlu, Çankaya'ya Gül Çiftçi'yi, İzmir'e Buğra Gökçe'yi, Bodrum'a da Ahmet Aras'ı istedi.

Özel'in gergin tavırları, krizi doğrular nitelikteydi. Muharrem İnce'ye verilen vaatler de merak edildi!

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