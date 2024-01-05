CHP’de adaylık kaosu! Özgür Özel’den İmamoğlu’na koltuk ayarı: Gel sen otur...

Gazeteler yazdı! TV'ler yayınladı! "CHP, 200 aday açıklayacak" diye yaygara koparıldı! Ancak Özel, yine "Gel bakalım Muharrem" diyerek İnce'yi ağırladı! Sonra da "Açıklama yok" deyip topu taca attı!







Krizin nedeni ise sonradan ortaya çıktı! İddiaya göre İmamoğlu, ekibini yolladı. Verdiği listenin eksiksiz kabul edilmesi için Özel'e baskı yaptı. CHP lideri de köprüleri attı: Buyur gel koltuğa da otur!