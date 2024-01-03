Türkiye’den Filistin’e yardım eli! 109 tırlık insani yardım malzemesi Mersin Uluslararası Limanı’ndan yola çıktı

"2 bin 334 ton içinde un, makarna, su, salça, şeker, çadır, battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini uğurlayacağız. Filistin kardeş ülkemiz. Her zaman onların yanındayız.

Şehitlerimize Allah rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Türkiye olarak tüm masum insanların yanındayız. Bu yardımlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, İç İşleri Bakanı'mızın talimatıyla, AFAD Başkanlığımız ve Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda devam edecek inşallah."