PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlerde adaylara ilişkin ilk açıklanın 7 Oca Pazar günü İstanbul'da yapılacağını söyledi. Öte yandan Çelik, AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 22:36 Güncelleme 03 Ocak 2024, 23:35
AK Parti’de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul’da yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediğini aktardı.



Başkan Erdoğan'ın, Gazze'deki katliamların önlenmesi için diplomasi trafiğini sürdürdüğünü, yoğun mesaisinin içinde, yaklaşan yerel seçimlere yönelik partideki çalışmalara da başkanlık ettiğini söyleyen Çelik, "Geldiğimiz noktada temayül çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." bilgisini verdi.



Çelik, bu pazar açıklanacak adayların, büyükşehirler ve şehirlerin bir kısmını kapsayacağını belirtti.



Seçim beyannamesi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Çelik, hem AK Parti'nin belediyecilik geleneğinin ana esaslarını hem de bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına hitap eden söylemleri, projeleri içeren bir beyanname açıklayacaklarını kaydetti.



Ömer Çelik, yerel seçimler için diğer partilerle işbirliği çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, şu an görüşmelerin sürdüğünü, sonuçlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN




Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul’da yapacağız
Ziyaret ileri tarihe ertelendi | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan’da Hamas’ı hedef alan Mossad mı var?
SON DAKİKA