AK Parti’de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul’da yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediğini aktardı.





Başkan Erdoğan'ın, Gazze'deki katliamların önlenmesi için diplomasi trafiğini sürdürdüğünü, yoğun mesaisinin içinde, yaklaşan yerel seçimlere yönelik partideki çalışmalara da başkanlık ettiğini söyleyen Çelik, "Geldiğimiz noktada temayül çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." bilgisini verdi.