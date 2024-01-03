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Ziyaret ileri tarihe ertelendi | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 21:24 Güncelleme 03 Ocak 2024, 21:54
Ziyaret ileri tarihe ertelendi | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı

Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı 4 Ocak'taki Türkiye ziyaretini İran'daki terör saldırısı nedeniyle erteleme kararı aldı

Reis'den 4 Ocak'taki Türkiye ziyaretini erteleme!

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKET ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Reisi'nin 4 Ocak'ta yapacağı ziyaretin ileri tarihe ertelenmesi için ortak karar alındı.

Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü!



İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı."

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NE OLMUŞTU?
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 103 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.



TERÖR SALDIRISI
İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralıların Kirman'daki hastanelere kaldırıldığını ve bir kısmının ambulans uçaklarla Tahran'a nakledileceğini kaydetti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğüne dair sosyal medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

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