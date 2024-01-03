Ziyaret ileri tarihe ertelendi | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı

Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı 4 Ocak'taki Türkiye ziyaretini İran'daki terör saldırısı nedeniyle erteleme kararı aldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 3, 2024

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Reisi'nin 4 Ocak'ta yapacağı ziyaretin ileri tarihe ertelenmesi için ortak karar alındı.





İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi.



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı."

NE OLMUŞTU?

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 103 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.