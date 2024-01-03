İsrail gazetesi Haaretz’den skandal makale: Sahi neden yerleşimciler İsrail’den sınır dışı edilmiyor?

Haaretz gazetesinde "Sahi neden yerleşimciler İsrail'den sınır dışı edilmiyor?" başlıklı bir makale kaleme alan Brizon, sınır dışı etme söylemlerinin geri döndüğüne ve bunu destekleyenlerin sayısının her geçen dakika arttığına işaret etti.





Brizon, son günlerde kamuoyunda artan sınır dışı etme söylemlerine dair, konuyu İsrail'in geleceğine dair daha çağdaş bir vizyon, açık fikirli ve yenilikçi bir yaklaşımla tartışmanın zamanının geldiğini ifade ederek, "Nedense bu kavramı dillendirenlerin büyük bir kısmı tek bir tarafın sınır dışı edilmesinde ısrar ediyor; Arapları evlerinden edip cehenneme gönderen tehcirden" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlileri sınır dışı etme fikrinin doğuracağı sorunlara işaret eden Brizon, orantısız güç kullanımını da zorunlu kılan bu fikrin uygulanması sonucu gelecekte açılacak davalar, uluslararası kınamalar ve bürokratik sıkıntılar hakkında uyarıda bulundu.