İyi Parti’de Ali Kıdık istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden alınan hezimetin ardından İYİ Parti 'de neredeyse yönetici kalmadı. CHP ile İyi Parti arasında yaşanan krizler sonrası peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor.

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün 'Hür ve Müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim.