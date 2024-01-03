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İyi Parti'de Ali Kıdık istifa etti

Son dakika haberi... Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de peşi süren istifalar devam ediyor. İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa etti. Kıdık istifasını duyurduğu açıklamada "Bugün 'Hür ve Müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme 03 Ocak 2024, 12:59
İyi Parti’de Ali Kıdık istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden alınan hezimetin ardından İYİ Parti'de neredeyse yönetici kalmadı. CHP ile İyi Parti arasında yaşanan krizler sonrası peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kıdık, istifasında şu ifadelere yer verdi:

Meral Akşener'in istifa eden Ali Kıdık ile görüşmesinden bir fotoğraf

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün 'Hür ve Müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim.

Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim."

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