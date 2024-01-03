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Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı

Son dakika haberi! Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:44 Güncelleme 03 Ocak 2024, 12:20
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle gemi geçişlerine açıldı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.

Bir süreliğine durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de yeniden başlatıldı.

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