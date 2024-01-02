Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK’ya darbe | Çok sayıda mühimmat ele geçirildi! İşte ilk görüntüler A Haber’de

Teröristlerin kullandıkları silahlar bunlar. Bunlar Pence-Kilit bölgesinde Zap'ta girilen bir mağarada ele geçirildi. Teröristler bu silahlarla bizim kahraman Mehmetçiklerimize saldırıyordu. İşte onların inlerine girildi ve bu silahlar ele geçirildi.

İNLERİNDE ELE GEÇİRİLDİ Kahraman komandolarımız bu malzemeleri tek tek ele geçirdi. 467 adet kullanılmamış AK-47 yani kalaşnikof mağaralarda bulundu.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler şöyle: - 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, - 1… pic.twitter.com/OJ3tB5Ca9h

KULLANILMAMIŞ SİLAHLAR VE MÜHİMMATLAR

Son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı oldu. Askerlerimiz teröristleri tek tek imha ederken onların hem lojistik hem farklı türlerdeki unsurlarını tek tek ele geçirip yok ediyor. Silahlara ait dipçikler de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor.

Bu silahlar Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nda sergileniyor. Burada henüz açılmamış kullanılmamış silahlar ve mühimmatlar var.