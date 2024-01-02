Son dakika: Ağrı Dağı’nda korkutan kaza! Ukraynalı dağcı 30 metreden düştü

Dağcının yanında refaketçi olarak kalan rehber Cuma Saltik, "Başarılı bir zirve tırmanışının ardından inişe geçtik. Fakat Odynets'in ayağı kayıp dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre derinlikteki kayalıklara düştü. Hemen yanına gidip müdahale ettim ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. Odynets'i güvenli bir bölgeye götürüp sağlık ekiplerinin gelmesini bekledik. Şu an ilçe hastanesinde birkaç gün gözlem altında tutulacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN