İstanbul’da tarihi yürüyüş! Dünya basını manşetten duyurdu

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nin önünde toplandı.
Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.
Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüş dünya basınında da geniş yer buldu.
DEVASA KALABALIK MANŞETLERE TAŞINDI
Ajanslar, on binlerce kişinin katıldığı tarihi yürüyüşten devasa kalabalığa ait görüntülere yer verdi.
Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ikonik camilerinde sabah namazının kılınmasının ardından başladığı vurgulandı.
Öte yandan dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları Galata Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğraflarını paylaştı.
AFP: İstanbul'da on binlerce kişinin katılımıyla şehitleri anmak ve İsrail'e tepki göstermek için büyük bir yürüyüş düzenlediğini kaydetti.
Galata Köprüsü'nde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocuların, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attığı belirtildi.
Yürüyüşün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da üyeleri arasında bulunan bir vakfın çağrısıyla düzenlendiğine dikkat çekildi.
France24: "On binlerce kişi İstanbul'da İsrail karşıtı protesto düzenledi" başlığını attı. Programın, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde sabah namazının kılmasının ardından başladığı vurgulandı.
Al Jazeera: "Binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi" ifadelerini kullandı.
The Times of Israel: "İstanbul'da on binlerce kişi Gazze savaşı nedeniyle İsrail'i protesto etti" ifadelerini kullandı.
Protestocuların, ellerinde bayraklarla "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.
Middle East Eye: Binlerce kişi İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü.