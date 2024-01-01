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Düzensiz göçmenleri taşıyan araç polis aracına çarptı: 18 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın, kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 06:57 Güncelleme 02 Ocak 2024, 06:57
Düzensiz göçmenleri taşıyan araç polis aracına çarptı: 18 yaralı

Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine 34 GRA 929 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.



Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.



İçerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan 4'ü polis 18 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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