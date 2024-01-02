Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa üzerinden oynanan oyuna tepki: Sinsi bir sabotaj! İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru

ÇOK AÇIK BİR SABOTAJ GİRİŞİMİ

Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan, turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durumun spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Nefret söylemleriyle ülkeler hedef alınıyor. İslam düşmanlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Bu pespaye siyasete muhalefet gönüllü figüranlık yapmaktadır. Ülkemizin en önemli ticari ortaklığı olan ülkelerin hedef alınması asla tesadüf değildir. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

YILLIK YÜZDE 6 ORANINDA BÜYÜME

Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetine karşı ihracatçılara da önemli görevler düşüyor. Bu noktada daha fazla çaba harcamanızı, daha fazla inisiyatif almanızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkemiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha da anlaşılacaktır. Dünya ekonomisi yıllık ortalama 3,4 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti. Önceki yıl, 2022'de yüzde 5,5 oranında büyüdük. En büyük katkı ise 2,4 puan ile ihracatçımızdan geldi. 2023 yılında son 13 çeyrektir süren kesintisiz trendimizi devam ettirdik. G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen 2. ülke olduk. 2023 yılının 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 7 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk.





ENFLASYON HALA YÜKSEK DEVAM EDİYOR

Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklediği enflasyondur. Enflasyon hala yüksek devam ediyor. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uyguladığımız tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

2023 yılında ihracat geçen yıla göre yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. OVP'deki hedefimizi de aştık. 2023 Aralıkta yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7'ye yükseldi. Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Yıllık hizmet ihracatı 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığında da düşüş yaşandı. Eylül ve ekim aylarında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. TİM çatısı altında yer alan ihracatçılarımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi tebrik ediyorum.