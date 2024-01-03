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2024 ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Emekliye, memura, öğretmene yeni zam! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine TÜİK 6 aylık fark + seyyanen zam...

Emekliler ve memurlar arasında merakla beklenen maaş zamları için beklenen gün geldi. 2024 Ocak ayında asgari ücretliden, emekliye uygulanacak zam tarifesi için detaylar netleşiyor. 2024 SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve 4a, 4b, 4c emeklisi için yeni maaşlar 3 Ocak TÜİK enflasyon oranının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. İşte 2024 memur ve emekli zamlı maaş tablosu...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:49 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:31
2024 ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Emekliye, memura, öğretmene yeni zam! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine TÜİK 6 aylık fark + seyyanen zam...

3 Ocak TÜİK enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farklıyla yeni zam tablosu oluştu. İşte 2024 memur ve emekli zamlı maaşlar...

Mevcut Maaş Yüzde 37.57 Zamlı Maaş (TL)
7.500,00 10.317,75 TL
7.600,00 10.455,32 TL
7.700,00 10.592,89 TL
7.800,00 10.730,46 TL
7.900,00 10.868,03 TL
8.000,00 11.005,60 TL
8.100,00 11.143,17 TL
8.200,00 11.280,74 TL
8.300,00 11.418,31 TL
8.400,00 11.555,88 TL
8.500,00 11.693,45 TL
8.600,00 11.831,02 TL
8.700,00 11.968,59 TL
8.800,00 12.106,16 TL
8.900,00 12.243,73 TL
9.000,00 12.381,30 TL
9.050,00 12.450,09 TL
9.100,00 12.518,87 TL
9.200,00 12.656,44 TL
9.300,00 12.794,01 TL
9.400,00 12.931,58 TL
9.500,00 13.069,15 TL
9.600,00 13.206,72 TL
9.700,00 13.344,29 TL
9.800,00 13.481,86 TL
9.900,00 13.619,43 TL
10.000,00 13.757,00 TL
10.100,00 13.894,57 TL
10.200,00 14.032,14 TL
10.300,00 14.169,71 TL
10.400,00 14.307,28 TL
10.500,00 14.444,85 TL
10.600,00 14.582,42 TL
10.700,00 14.719,99 TL
10.800,00 14.857,56 TL
10.900,00 14.995,13 TL
11.000,00 15.132,70 TL
11.100,00 15.270,27 TL
11.200,00 15.407,84 TL
11.300,00 15.545,41 TL
11.400,00 15.682,98 TL
11.500,00 15.820,55 TL
11.600,00 15.958,12 TL
11.700,00 16.095,69 TL
11.800,00 16.233,26 TL
11.900,00 16.370,83 TL
12.000,00 16.508,40 TL
12.100,00 16.645,97 TL
12.200,00 16.783,54 TL
12.400,00 17.058,68 TL
12.500,00 17.196,25 TL
12.600,00 17.333,82 TL
12.700,00 17.471,39 TL
12.800,00 17.608,96 TL
12.900,00 17.746,53 TL
13.000,00 17.884,10 TL
14.000,00 19.259,80 TL
15.000,00 20.635,50 TL
16.000,00 22.011,20 TL
17.000,00 23.386,90 TL
18.000,00 24.762,60 TL
19.000,00 26.138,30 TL
20.000,00 27.514,00 TL

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar, zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak maaşlarla birlikte, memurlar 14 günlük zam farkını da alacaklar. Emekliler için de benzer bir düzenleme var. Ocak artışının ardından, memur emeklilerinin aylıklarına da zam farkı yansıtılacak.

MEMUR MAAŞLARI

Unvan Kademe/Derece Mevcut Maaş Yüzde 49.25 Zamlı Maaş
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 32.451,00 TL 48.433,12 TL
Memur (Lisans) 9/1 22.938,00 TL 34.234,97 TL
Uzman Öğretmen 1/4 29.538,00 TL 44.085,47 TL
Öğretmen 1/4 26.654,00 TL 39.781,10 TL
Başkomiser 3/1 32.626,00 TL 48.694,31 TL
Polis Memuru 8/1 29.525,00 TL 44.066,06 TL
Uzman Doktor 1/4 54.959,00 TL 82.026,31 TL
Hemşire (Lisans) 5/1 26.440,00 TL 39.461,70 TL
Mühendis 1/4 33.122,00 TL 49.434,59 TL
Teknisyen (Lise) 11/1 23.538,00 TL 35.130,47 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

Unvan Kademe/Derece Mevcut Maaş Yüzde 49.25 Zamlı Maaş
Müsteşar 1/1 35.911,25 TL 53.597,54 TL
Genel Müdür 1/1 31.783,75 TL 47.437,25 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 14.810,00 TL 22.103,93 TL
Memur (Lisans) 1/4 12.062,50 TL 18.003,28 TL
Öğretmen 1/4 14.810,00 TL 22.103,93 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 20.871,25 TL 31.150,34 TL

Başkomiser 1/4 15.188,75 TL 22.669,21 TL
Polis Memuru 1/4 14.935,00 TL 22.290,49 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 14.810,00 TL 22.103,93 TL
Mühendis 1/4 14.810,00 TL 22.103,93 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 10.632,50 TL 15.869,01 TL
Pratisyen Hekim 1/4 25.906,25 TL 38.665,08 TL
Profesör 1/4 28.350,00 TL 42.312,38 TL
İmam-Hatip - 14.810,00 TL 22.103,93 TL
Avukat (1/4) - 14.810,00 TL 22.103,93 TL
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