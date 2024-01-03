2024 ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Emekliye, memura, öğretmene yeni zam! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine TÜİK 6 aylık fark + seyyanen zam...

3 Ocak TÜİK enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farklıyla yeni zam tablosu oluştu. İşte 2024 memur ve emekli zamlı maaşlar...
3 Ocak TÜİK enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farklıyla yeni zam tablosu oluştu. İşte 2024 memur ve emekli zamlı maaşlar...
|Mevcut Maaş
|Yüzde 37.57 Zamlı Maaş (TL)
|7.500,00
|10.317,75 TL
|7.600,00
|10.455,32 TL
|7.700,00
|10.592,89 TL
|7.800,00
|10.730,46 TL
|7.900,00
|10.868,03 TL
|8.000,00
|11.005,60 TL
|8.100,00
|11.143,17 TL
|8.200,00
|11.280,74 TL
|8.300,00
|11.418,31 TL
|8.400,00
|11.555,88 TL
|8.500,00
|11.693,45 TL
|8.600,00
|11.831,02 TL
|8.700,00
|11.968,59 TL
|8.800,00
|12.106,16 TL
|8.900,00
|12.243,73 TL
|9.000,00
|12.381,30 TL
|9.050,00
|12.450,09 TL
|9.100,00
|12.518,87 TL
|9.200,00
|12.656,44 TL
|9.300,00
|12.794,01 TL
|9.400,00
|12.931,58 TL
|9.500,00
|13.069,15 TL
|9.600,00
|13.206,72 TL
|9.700,00
|13.344,29 TL
|9.800,00
|13.481,86 TL
|9.900,00
|13.619,43 TL
|10.000,00
|13.757,00 TL
|10.100,00
|13.894,57 TL
|10.200,00
|14.032,14 TL
|10.300,00
|14.169,71 TL
|10.400,00
|14.307,28 TL
|10.500,00
|14.444,85 TL
|10.600,00
|14.582,42 TL
|10.700,00
|14.719,99 TL
|10.800,00
|14.857,56 TL
|10.900,00
|14.995,13 TL
|11.000,00
|15.132,70 TL
|11.100,00
|15.270,27 TL
|11.200,00
|15.407,84 TL
|11.300,00
|15.545,41 TL
|11.400,00
|15.682,98 TL
|11.500,00
|15.820,55 TL
|11.600,00
|15.958,12 TL
|11.700,00
|16.095,69 TL
|11.800,00
|16.233,26 TL
|11.900,00
|16.370,83 TL
|12.000,00
|16.508,40 TL
|12.100,00
|16.645,97 TL
|12.200,00
|16.783,54 TL
|12.400,00
|17.058,68 TL
|12.500,00
|17.196,25 TL
|12.600,00
|17.333,82 TL
|12.700,00
|17.471,39 TL
|12.800,00
|17.608,96 TL
|12.900,00
|17.746,53 TL
|13.000,00
|17.884,10 TL
|14.000,00
|19.259,80 TL
|15.000,00
|20.635,50 TL
|16.000,00
|22.011,20 TL
|17.000,00
|23.386,90 TL
|18.000,00
|24.762,60 TL
|19.000,00
|26.138,30 TL
|20.000,00
|27.514,00 TL
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurlar, zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak maaşlarla birlikte, memurlar 14 günlük zam farkını da alacaklar. Emekliler için de benzer bir düzenleme var. Ocak artışının ardından, memur emeklilerinin aylıklarına da zam farkı yansıtılacak.
MEMUR MAAŞLARI
|Unvan
|Kademe/Derece
|Mevcut Maaş
|Yüzde 49.25 Zamlı Maaş
|Şube Müdürü (Lisans)
|1/4
|32.451,00 TL
|48.433,12 TL
|Memur (Lisans)
|9/1
|22.938,00 TL
|34.234,97 TL
|Uzman Öğretmen
|1/4
|29.538,00 TL
|44.085,47 TL
|Öğretmen
|1/4
|26.654,00 TL
|39.781,10 TL
|Başkomiser
|3/1
|32.626,00 TL
|48.694,31 TL
|Polis Memuru
|8/1
|29.525,00 TL
|44.066,06 TL
|Uzman Doktor
|1/4
|54.959,00 TL
|82.026,31 TL
|Hemşire (Lisans)
|5/1
|26.440,00 TL
|39.461,70 TL
|Mühendis
|1/4
|33.122,00 TL
|49.434,59 TL
|Teknisyen (Lise)
|11/1
|23.538,00 TL
|35.130,47 TL
MEMUR EMEKLİLERİ
|Unvan
|Kademe/Derece
|Mevcut Maaş
|Yüzde 49.25 Zamlı Maaş
|Müsteşar
|1/1
|35.911,25 TL
|53.597,54 TL
|Genel Müdür
|1/1
|31.783,75 TL
|47.437,25 TL
|Şube Müdürü (Lisans)
|1/4
|14.810,00 TL
|22.103,93 TL
|Memur (Lisans)
|1/4
|12.062,50 TL
|18.003,28 TL
|Öğretmen
|1/4
|14.810,00 TL
|22.103,93 TL
|Kaymakam 1. Sınıf
|1/4
|20.871,25 TL
|31.150,34 TL
|Başkomiser
|1/4
|15.188,75 TL
|22.669,21 TL
|Polis Memuru
|1/4
|14.935,00 TL
|22.290,49 TL
|Hemşire (Lisans)
|1/4
|14.810,00 TL
|22.103,93 TL
|Mühendis
|1/4
|14.810,00 TL
|22.103,93 TL
|Teknisyen (Lise)
|1/4
|10.632,50 TL
|15.869,01 TL
|Pratisyen Hekim
|1/4
|25.906,25 TL
|38.665,08 TL
|Profesör
|1/4
|28.350,00 TL
|42.312,38 TL
|İmam-Hatip
|-
|14.810,00 TL
|22.103,93 TL
|Avukat (1/4)
|-
|14.810,00 TL
|22.103,93 TL