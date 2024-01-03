2024 ZAMLI MAAŞ LEVHASI! Emekliye, memura, öğretmene yeni zam! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine TÜİK 6 aylık fark + seyyanen zam...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar, zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak maaşlarla birlikte, memurlar 14 günlük zam farkını da alacaklar. Emekliler için de benzer bir düzenleme var. Ocak artışının ardından, memur emeklilerinin aylıklarına da zam farkı yansıtılacak.