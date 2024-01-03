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Emeklilik yaşınız değişiyor! Erken emeklilik bekleyene jestin kralı yapıldı! Artık 1800 gün daha erken...

Emeklilik sistemi yapılan son düzenlemelerle adeta bir dönüşüm geçiriyor. Özellikle Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) prim sistemleri arasındaki farkları ortadan kaldırmayı hedefleyen bu değişiklikler yaklaşık 1 milyon vatandaş için emeklilik süreçlerini hızlandırma ve çeşitli avantajlar sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu sayede vatandaşlar emeklilik süreçlerinde yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırarak daha net bir planlama yapabilecek.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 08:34 Güncelleme 03 Ocak 2024, 08:34
Emeklilik yaşınız değişiyor! Erken emeklilik bekleyene jestin kralı yapıldı! Artık 1800 gün daha erken...

Mevcut sistemde emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim ödeme zorunluluğu yeni düzenlemeyle 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu yenilik, emeklilik hayallerini daha erken yaşlarda gerçeğe dönüştürme imkanı sağlıyor.

PRİM GÜNLERİ ARASINDAKİ FARK KALKIYOR

Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkı ortadan kalkıyor. Her iki grubun emeklilik şartları eşitlenerek erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa neden olacak.

EMEKLİLİK SÜRECİ 5 YIL ÖNE ÇEKİLİYOR

2008 yılındaki sosyal güvenlik reformu ile belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9.000 gün olarak uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle bu süre her iki grup için de 7.200 gün olacak, böylece emeklilik süreci daha kısa ve daha avantajlı hale gelecek.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, onlara daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansı sunacak.

Yenilikçi bu adım, sigortalı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve önemli bir gelişme olarak tarihe geçecek.

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