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Gazze yeni yıla saldırılarla girdi: 21 ölü

Son dakika haberleri... İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’ndeki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda en az 15 kişi, Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen saldırılarda ise en az 6 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 16:03 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:23
Gazze yeni yıla saldırılarla girdi: 21 ölü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 87 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede ayrım gözetmeksizin tüm noktaları vuran İsrail ordusu, yılın ilk gününde de sivilleri hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL, MAGHAZİ'DE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BİNAYI VURDU: 15 ÖLÜ
İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin sığındığı binaya düzenlenen saldırıda onlarca kişi yaralandı.

BATI ŞERİA'DA 32 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI
İsrail ordusunun bugün Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinli tutuklandı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinli sayısı 4 bin 910'a ulaştı.
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