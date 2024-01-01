İSRAİL, MAGHAZİ'DE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BİNAYI VURDU: 15 ÖLÜ
İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin sığındığı binaya düzenlenen saldırıda onlarca kişi yaralandı.
BATI ŞERİA'DA 32 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI
İsrail ordusunun bugün Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinli tutuklandı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinli sayısı 4 bin 910'a ulaştı.