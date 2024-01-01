İyi ki doğdun Eren! Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül evladına koştu: İçim buruk

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'tı. Eren yaşasaydı, bugün 22 yaşında olacaktı.

7 yıldır acısı dinmeyen anne Ayşe Bülbül Eren'in mezarına giderek, doğum gününü kutladı.



"22 YAŞINDA OLACAKTIN"

Dün oğlu'nun mezarı başına giren Anne Bülbül maddi imkansızlıklardan dolayı Eren'e hiç doğum günü kutlaması yapamadığını söyleyerek,"Eren'im, seni 15 yaşında toprağa verdim. Bugün senin doğum günün. Yaşasaydın 22 yaşında olacaktın. Doğum günün kutlu olsun şehidim, kınalı kuzum, yavrum. Seni çok özledim. Sensiz geçen 7. doğum gününde de mezarının başındayım. Doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

HAYALİ KOMANDO OLMAKTI

Sabah'ta yer alan habere göre anne Bülbül, "En büyük hayalin Güneydoğu'da komando olarak askerlik yapmaktı. Askere gideceğin yaşı iple çekiyordun. Bana, 'askere gider de şehit olursam sakın üzülme anne, beni sana ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutumla getirirler, şehit annesi olursun. Bundan daha büyük ve ne var' demiştin. Çok istediğin halde askere gönderemeden, o hainler seni benden kopardı, elimden aldı. Hakkını helal et Eren'im., Ne olursun bana bir şey söyle" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül daha sonra A Haber'e verdiği röportajda "Ben sadece Eren'E değil diğer kardeşlerine de doğum günü kutlamadım. Şimdi olmayan Eren'e doğum günü kutluyorum ama içim buruk." dedi.