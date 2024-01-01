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İstanbul'da büyük yürüyüş öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 07:34 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:34
İstanbul’da büyük yürüyüş öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dolayısıyla ulaşımda tedbirler alındı.

Buna göre Fatih'te Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nin Galata Köprüsü istikametinde sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Ayrıca Kadir Has Kavşağı'nın Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti ile birlikte Abdülezel Paşa, Sahil Kennedy ile Ankara ve Ebu Suud caddelerinin de Sirkeci istikameti trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu'nda da Kemeraltı, Necatibey, Bankalar, Okçu Musa ve Tersane caddelerinde araç geçişine izin verilmiyor..

Beyazıt-Kabataş arası tramvay seferleri ise etkinlik bitimine kadar gerçekleştirilemeyecek.

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