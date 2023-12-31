Mehmetçik’ten videolu yeni yıl mesajı: Mutlu yıllar Türkiye’m

Milli Savunma Bakanlığı, farklı noktalarda görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu paylaştı.

2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakâr personelimizden #Türkiye'mize yeni yıl mesajları var. 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/d3jf3096CJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2023

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda,ifadeleri kullanıldı.





Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.