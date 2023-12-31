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Mehmetçik'ten videolu yeni yıl mesajı: Mutlu yıllar Türkiye'm

Yeni yıla pek çok farklı coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yılbaşını kutladı. Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 22:42 Güncelleme 31 Aralık 2023, 22:58
Mehmetçik’ten videolu yeni yıl mesajı: Mutlu yıllar Türkiye’m

Milli Savunma Bakanlığı, farklı noktalarda görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu paylaştı.

Mehmetçik'ten videolu yeni yıl mesajı!



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.

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