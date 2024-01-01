Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti sahaya iniyor! Yerel seçim startı o illerde verilecek

"DEPREM VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER" VURGUSU Seçim beyannamesinin çalışmalarına da ağırlık veren AK Parti, beyannamenin adını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledi.

Şehirlerin deprem ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik stratejilere geniş yer verilecek beyannamede, binaların sağlam zeminlerde inşa edilmesinden kentsel dönüşümün hızlandırılmasına, kentsel taşkınların önüne geçilmesinden binaların risk analizlerine kadar birçok başlık bulunuyor.

7 VE 15 OCAK TARİHİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AK Parti'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.