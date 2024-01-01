Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı "sen Arap sevicisin" diyerek yumrukladı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.
Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.
Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi. Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı.
PROVOKATÖRDEN SEN ARAP SEVİCİSİN YUMRUĞU
Yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaşa "sen Arap sevicisin" diyen 2 provokatör yumruk attı.
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan kişinin kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
Saldırganların kendisine yumruk attığını belirten Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum Elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.
1'İ KAÇTI DİĞERİ YAKALANDI
Irkçı provokatör yumruk attığı vatandaşa, "Gerizekalı biz Türküz, bir Türk olamadınız" diyerek kendini savunmaya kalktı. Saldırganlardan biri kaçarken diğerinin Kasımpaşa karakoluna alındığı belirtildi. Vatandaşlardan biri, "Sen Yahudi çocuğu musun?" diyerek saldırgana tepki gösterdi.
"KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI AÇTI DİYE 'ARAP SEVİCİSİ' DEMİŞ"
Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis saldırganı gözaltına aldı."
Aydemir, kendisine yardım edenlere, "Ben buraya Allah için geldim" diyerek teşekkür etti.