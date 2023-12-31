PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"Hudut Kartalları" nöbette | 2024'ü ailelerinden uzakta silah arkadaşlarıyla karşılıyorlar! A Haber canlı yayında çok özel anlar

Kahraman Mehmetçiğimiz 2024'ü ailelerinden uzakta silah arkadaşlarıyla karşılıyorlar. İki ülkeye sınırın olduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sınır hattını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. A Haber özel yayını ile Hakkari'de vatan nöbetini sürdüren kahramanlarımız ile buluştu. Mehmetçiklerimiz yeni yıla girerken aileleri ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. İşte o çok özel anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 22:13 Güncelleme 31 Aralık 2023, 22:14
Hudut Kartalları nöbette | 2024’ü ailelerinden uzakta silah arkadaşlarıyla karşılıyorlar! A Haber canlı yayında çok özel anlar

Mehmetçik, Kuzey Irak sınırında terörle mücadelesini zorlu iklim ve arazi şartlarında yerli ve milli silahlarla kararlılıkla sürdürüyor.

İki ülkeye sınırın olduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sınır hattını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.



A Haber özel yayını ile Hakkari'de vatan nöbetini sürdüren kahramanlarımız ile buluştu. Mehmetçiklerimiz yeni yıla girerken aileleri ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Görevdeki Mehmetçiğe yeni yıl sürprizi!



İşte kahramanlar askerlerimizin açıklamalarına öne çıkan satır başları:

Ben de burada birliğin ve arkadaşlarım adına hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadınız, bizleri mutlu ettiniz.



Biz burada Jandarma Komandoları olarak kuzey Irak sınır hattında, 3bin 200, 3bin 500 rakımlı bu zorlu coğrafyada görev yaparken, sizlerin desteği ile ayaktayız.



Bulunduğumuz bölge teröristlerin geçiş güzerhagı olarak kullanabileceği, aynı zamanda sızma ve saldırı yapabileceği, sınır hattından geçebileceği kritik stratejik bir nokta. Bu noktada her daim, nöbette gözetleme yaparak, aynı zamanda hareketler düzenleyerek teröristlerin buradan giriş yapmamasını sağlıyoruz. Girenleri de etkisiz hale getiriyoruz.



Biz burada devletimiz sayesinde zor şartları kolay kılıyor. Bu devletimizin ve Jandarma Teşkilatımızın kudretinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hiçbir sıkıntımız yok, burada olmaktan şeref ve gurur duyuyoruz.



SINIRDA GÖREV YAPMAK NASIL BİR DUYGU?

Bu topraklarda Türk milleti adına benim için onur ve şeref verici. Bu üniformayı her giydiğimde bu topraklarda tekrar tekrar bu üniformayı terlettiğim için kendimle ve Türk milleti ile gurur duyuyorum.

Biz komandalar olarak her zaman daima güçlüyüz, hazırız ve cesaretimiz tüm dünyaya korku salıyor.

Ailem beni izliyordur. Hepsinin ellerinden gözlerinden öpüyorum ve hepsinin yeni yıllarını kutluyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı: Kahramanlarımızla güvendeyiz
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak’tan şehitlerimiz ile Gazze için çağrı: Dünyaya teröre karşı dik duruşumuzu gösterelim
Kahvenin tadını BURFAŞ’ta çıkarın
SON DAKİKA