"Hudut Kartalları" nöbette | 2024'ü ailelerinden uzakta silah arkadaşlarıyla karşılıyorlar! A Haber canlı yayında çok özel anlar

Biz burada Jandarma Komandoları olarak kuzey Irak sınır hattında, 3bin 200, 3bin 500 rakımlı bu zorlu coğrafyada görev yaparken, sizlerin desteği ile ayaktayız.

Bulunduğumuz bölge teröristlerin geçiş güzerhagı olarak kullanabileceği, aynı zamanda sızma ve saldırı yapabileceği, sınır hattından geçebileceği kritik stratejik bir nokta. Bu noktada her daim, nöbette gözetleme yaparak, aynı zamanda hareketler düzenleyerek teröristlerin buradan giriş yapmamasını sağlıyoruz. Girenleri de etkisiz hale getiriyoruz.

Biz burada devletimiz sayesinde zor şartları kolay kılıyor. Bu devletimizin ve Jandarma Teşkilatımızın kudretinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hiçbir sıkıntımız yok, burada olmaktan şeref ve gurur duyuyoruz.





SINIRDA GÖREV YAPMAK NASIL BİR DUYGU?

Bu topraklarda Türk milleti adına benim için onur ve şeref verici. Bu üniformayı her giydiğimde bu topraklarda tekrar tekrar bu üniformayı terlettiğim için kendimle ve Türk milleti ile gurur duyuyorum.

Biz komandalar olarak her zaman daima güçlüyüz, hazırız ve cesaretimiz tüm dünyaya korku salıyor.

Ailem beni izliyordur. Hepsinin ellerinden gözlerinden öpüyorum ve hepsinin yeni yıllarını kutluyorum.