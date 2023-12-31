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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar mı geliyor? Gün verildi hazır olun | 31 Aralık 2023 hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM bir haftadır devam eden sıcak havanın yerini kar yağışına bırakacağı konusunda uyardı. Bu hafta İstanbul dahil birçok kentte sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Yarın itibarıyla başlayacak olan yağışlar Çarşamba günü yerini kar yağışına bırakacak. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:49 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:56
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’a kar mı geliyor? Gün verildi hazır olun | 31 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR, KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "2023 ün son gününde yurtta yağış yok, sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Sabah ve gece Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis olacak. Pazartesi Akdeniz bölgesinde salı günü Marmara da yağmur, Çarşamba Doğu Anadolu kuzey ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var" ifadelerini kullandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

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