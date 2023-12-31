HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’a kar mı geliyor? Gün verildi hazır olun | 31 Aralık 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 12°C Parçalı yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 17°C Parçalı bulutlu

EGE Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 16°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı MANİSA °C, 14°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 20°C Az bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 16°C Az bulutlu MERSİN °C, 19°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 10°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 12°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 12°C Parçalı bulutlu YOZGAT °C, 9°C Parçalı bulutlu