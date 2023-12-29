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İYİ Parti ile CHP arasında aday savaşı! Meral Akşener Mansur Yavaş'ı sağ kolundan vuracak! İYİ Parti'nin Ankara adayı Servet Avcı mı?

Yerel seçimlere müstakil girme kararı alan ve Mansur Yavaş’a ‘korkak’ yakıştırması yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’ye karşı tüm kılıçlarını kuşandı. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Akşener’in Mansur Yavaş’ın karşısına kimi çıkaracağı büyük merak konusu olmuştu. Ankara kulislerine göre, Akşener Mansur Yavaş’ı sağ kolundan vuracak. 2015’ten bu yana MansurYavaş’ın danışmanlığını yapan Servet Avcı’nın İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu konuşuluyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 14:33 Güncelleme 29 Aralık 2023, 14:42
İYİ Parti ile CHP arasında aday savaşı! Meral Akşener Mansur Yavaş’ı sağ kolundan vuracak! İYİ Parti’nin Ankara adayı Servet Avcı mı?

2015 yılından beri Mansur Yavaş'a yakın görev yapan, ABB içerisinde ülkücü gelenekten gelen birçok genel müdür ve idarecinin atanmalarını sağlayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde etkili olduğu bilinen Servet Avcı, 30 Eylül tarihinde İYİ Parti lideri Akşener ve İYİ Parti'yi savunan bir köşe yazısı yazdığı için Yavaş tarafından bir gecede görevinden alınmıştı.

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Söz konusu olay gündemde geniş yer bulurken Yavaş'ın 'Mansur Yavaş ülkücülüğü değil, CHP'nin politikalarını seçti' söylemlerine neden oldu. Genel seçimlerde yaşanan hezimet sonrası masayı dağıtan Akşener, Mansur Yavaş'ı da ağır eleştiri yağmuruna tutmuştu. Söz konusu olaylar sonrası İYİ Parti 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracaklarını açıklarken Ankara'da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Yavaş'ın görevden aldığı Servet Avcı önümüzdeki yerel seçimler için Mansur Yavaş'a karşı birlik olmak için görüştü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin desteği ile ABB Başkanı olan Mansur Yavaş'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi adayını çıkarma kararı aldı. Akşener Yavaş'ın karşısına ise Yavaş'ın 2015 yılından beri beraber çalıştığı ve geçtiğimiz Eylül ayına kadar başdanışmanlığını yaptırdığı ancak bir gecede iki satır yazı ile görevden alınan Servet Avcı'yı çıkarma kararı aldı.

"İYİ PARTİ'Yİ VE AKŞENERİ DESTEKLEYEN YAZISINDAN ÖTÜRÜ YAVAŞ GÖREVDEN ALDI"
Ülkücü camiada önemli görevler yapan ve 2015 yılından beri Mansur Yavaş ile birlikte hareket eden ve bir gazetede de köşe yazan Servet Avcı, 30 Eylül'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'yla ilgili çıkışlarını destekleyen bir yazı yazdı.

Avcı söz konusu yazıda "Varsın, ellerinden kan sızanlarla kimler iş birliği yapacaksa yapsın. İYİ Parti, dolaylı da olsa bu iş birliğiyle anılıp kaybeden taraf olmak yerine, kendi değerleriyle kendi geleceğini doğru kurgulamak durumunda… Bir süredir parti yöneticilerinin dillendirdiği 'üçüncü yol' hedefi bu anlamda bir tercih gibi değil açık bir mecburiyet gibi duruyor. İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? İYİ Parti, kendi siyasetiyle iktidara yürümeyi tercih etmektense, neden 'ittifakların aranan partisi' gibi pek de muteber olmayan çizgide kalsın? İYİ Parti, başkalarının küçük hedefleri, makamları, rozetleri, kurumları için kendi büyük hedeflerini neden yaksın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?" ifadelerine yer vermişti.

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AVCI İYİ PARTİ'NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI
İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'in savunulduğu söz konusu yazının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, yıllarca beraber çalıştığı Avcı'yı bir gecede sildi, attı. Yavaş'ın Avcı'yı görevden almasının ardından Akşener ise Servet Avcı'yı markaja aldı.

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için düşündüğü aday olarak ön plana çıkan Avcı, geçtiğimiz günlerde Akşener ile görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin ardından kurmaylarından görüşmenin olumlu geçtiği belirtirken, Avcı'nın adaylığa hazır olduğu da vurgulandı.

SERVET AVCI KİMDİR?
Servet Avcı, 1965'te Trabzon'un ilçelerinden Sürmene'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Avcı, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

SERVET AVCI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Başbakanlık Basın Müşavirliği'nde çalışan Servet Avcı, 1988-89 yılları arasında o dönemde Bizim Ocak olarak adlandırılan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 1992 yılında daha sonra Alperen Ocakları'na dönüşecek olan Nizam-ı Alem Ocakları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.

1995 ile 2003 yılları arasında BBP Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında da MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı. BBP ile yakın ilişkide olan Gündüz gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği ve başyazarlık yaptı.

Bizim Ocak, Nizam-ı Alem Ocakları ve Türkiye Günlüğü dergilerinde yazıları yayımlandı. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı oldu, Ekim 2023 yılında bu görevinden alındı.

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