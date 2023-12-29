RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den dini ve ahlaki değerleri hiçe sayan dizilere sert tepki





HALKIMIZA YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKSIN



RTÜK Başkanı Şahin, Prof. Dr. Celal Şengör'ün kuruma yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: "Bakın, adının önünde prof yazan bazı kişiler, ekranlarda boy göstererek, utanmadan RTÜK'ü, bahse konu dizi üzerinden ve kendi yayın ihlalleri nedeniyle aldıkları cezalar sebebiyle hedef gösteriyor. O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın. Uzmanlık alanındaki konularda ahkam kessin. Bıraksın da biz de işimizi yapalım. Yalan yanlış yüce dinimize ve kutsallarımıza saldırmış olduğu programın yaptırım kararının yargıdan döndüğü yaygarası ile kamuoyunu yanıltmayı ve halkımıza yalan söylemeyi bıraksın. Yargı süreci devam ediyor. Konu yargıda, takibimizde. İstinaf ve Danıştay süreçleri var. Kusura bakmasın ama işimizi, o ve onun gibi sabah din bilimci, öğleden sonra yer bilimci, akşam programlarında da güvenlik bilimci proflardan öğrenecek değiliz. 'Kızıl Goncalar' dizisi için neymiş birkaç şikâyet varmış, RTÜK abartıyormuş. Çağrı merkezine gelen 31 binin üzerinde şikâyet var. Hepsi TC kimlik numaraları alınarak yapılan şikayetler. Sosyal medyadaki gibi sahte isimler veya kişiler değil şikâyet eden vatandaşlar. Hiç kimsenin İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmesine, eleştiri sınırları ötesinde hayali senaryolarla saldırmasına müsaade etmeyiz, etmedik de. Dün yapılan üst kurul toplantımızda söz konusu diziyi inceledik. Açık yasa ihlalini gördük. Gerekli yaptırım uygulandı."







'YAYINCILIK İLKESİ İHLALLERİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'



Son olarak da Şahin'e kurumuna yönelik sansürcü eleştirileri yapıldığını ve buna dair ne düşündüğünü sordum. Şahin, şunları söyledi: "Tırnak içinde 'Sansürcü RTÜK' diyenlere artık gülüyorum. Çünkü sansürün tanımını bile bilmiyorlar. Sansür bir yayının yayın öncesi denetimidir. RTÜK, yayınlanmayan hiçbir şeyi önceden görmez. Ceza verince sansürcü, vermeyince RTÜK ne iş yapar? Kararlarımız yargıya da açıktır. Fütursuzlukta, bayağılıkta "Tam gaz" giden birileri var. Akıllarına esiyor, millet iradesiyle dalga geçmeye çalışıyorlar, akıllarına esiyor, küfrediyorlar. Sizin millet, devlet büyüklerimize hakaret etme hakkınız olamaz. Aklınızı başınıza alın. Yaptığınız yayıncılık ilkesi ihlallerini görmezden gelemeyiz. Millet RTÜK'ten layıkıyla vazifesini yapmasını bekliyor. Gelen tepkilere duyarsız değiliz. Yaptığınız her yanlışta gözümüz üzerinizde, bunu böyle bilin."