RTÜK’ten İslam’ı ve Müslümanları hedef alan Kızıl Goncalar’a program durdurma ve idari para cezası!





SADECE SIRADAN BİR DİZİ Mİ?

Tüm tartışmalar ve gelişmeler gölgesinde İslam'ı ve Müslümanları hedef alan 'Kızıl Goncalar' isimli dizi sadece bir dizinden mi ibaret? Abese İrca isimli bir X kullanıcısının yaptığı analiz dikkat çekti.



Sosyal medya kullanıcısı analizinde şu ifadeleri kullandı:

Gelin birlikte FOX TV'de yayınlanmaya başlayan "Kızıl Goncalar" isimli Müslüman ve muhafazakarlara yönelik FETÖ algı operasyonunu inceleyelim. Türk televizyonlarında son yıllarda gördüğüm en net algı oluşturma çalışması bu dizide gerçekleşiyor. Peki bu operasyonu bize kim çekiyor? Dizinin senaristi Necati Şahin, yapımcısı Faruk Turgut ve oyuncusu Hamdi Alkan kimdir? Dizi nerelerde çekiliyor ve hangi sinema teknikleri kullanılarak, hangi çirkin mesajlar veriliyor hep birlikte bakalım.