RTÜK’ten İslam’ı ve Müslümanları hedef alan Kızıl Goncalar’a program durdurma ve idari para cezası!

Bu devam filminin senaristi, FETÖ soruşturmasından kaçıp İngiltere'ye yerleşen bir kaçak. Bu saydığım üç isim yakın arkadaş.
Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut da sosyal medyada Cevheri Güven, Emre Uslu gibi kaşarlanmış FETÖ'cüleri takip eden, beğenen, paylaşan bir isim.
Şimdi bu FETÖ filmlerinin senarist ve yönetmenini yanına almış, ABD kanalı FOX TV'de "Müslümanların ne kadar iğrenç hayatlar yaşadığını" anlatıyor Türk milletine.
Dizinin senaryosunda iki taraf var. Atatürkçüler ve dindar Müslümanlar. Atatürkçüler tertemiz insanlar, bir takım ailevi problemler yaşasalar da dizideki iyi ve ahlaklı tarafı temsil ettikleri, izleyicinin sürekli gözüne sokuluyor. Müslümanlar ise yobaz, anlayışsız, kanunları ihlal eden, sahtekarlık yapan, sürekli şiddet uygulayan tipler. Senaryo tamamen bu denklem üzerine kurulmuş ve finalde Müslüman kadınlar kurtulmak için Atatürkçü ailenin evine hizmetçi olarak gidiyor. Dizinin başrolü Özcan Deniz'in fonuna sürekli olarak Atatürk resmini düşürüyorlar. Yani bilimi, kanunları ve aydınlığı savunan ana karakterimiz, ilhamını ve gücünü Atatürkçülükten alıyor. Bu algı tekniğini CHP'nin de sık sık kullandığını görmüşsünüzdür. Verdikleri her fotoğrafta Atatürk'ü fon yaparlar. İşte dizide Özcan Deniz, ahlaksızlık yapan Müslümanlarla Atatürk'ü arkasına alarak mücadele ediyor. Peki "sapık ve yobaz olarak tasvir edilen Müslümanların" arkasına hangi resimleri düşürmüşler? Haydi bir de ona bakalım.
Bu halka içine alınmış olanlar da Müslümanlar. Kırmızı halka içindeki karakter, Atatürkçü doktordan sahte bir sağlık raporu düzenlemesini istiyor. Ahlaklı doktorumuz karşı çıkınca da derin bağlantılarını kullanıp kanunlara karşı gelerek hastasına başka yolla sahte rapor alıyor. Mavi halka içindeki Müslüman ise sattığı böreklerde tereyağı sahtekarlığı yapıyor. İşte onları da bu fonla kodlamışlar. Daha bitmedi bakın Müslümanlar daha neler yapıyor neler...