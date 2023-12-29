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Denizli'de polisleri şoke eden olay! Cezaevine girmemek için dolap çekmecesine saklandı

Son dakika haberleri... Denizli’de farklı suçlardan toplamda 102 yıl 18 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin çekmeceden çıkması polis memurlarını şoke etti.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 15:45 Güncelleme 29 Aralık 2023, 15:45
Denizli’de polisleri şoke eden olay! Cezaevine girmemek için dolap çekmecesine saklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık ve tutuklu hükümlünün kaçması suçlarından 31 yıl 9 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 6 şüpheli yakalandı.

ARANAN ŞÜPHELİ DOLAP ÇEKMECESİNDEN ÇIKTI
Aranan şahısların saklandığı adreslere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, arama yaptıkları bir dairede karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Şüpheli dolap çekmesinde yakalandı.

Aranan şahıs dolap çekmecesinden çıkarak, polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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