Albayrak çifti, vatandaşları şehitlerimiz ve Gazze halkı için Galata Köprüsü’nde yapılacak yürüyüşe davet etti

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak , Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimizi ve İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze liler için bir video mesaj yayınladı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Albayrak çifti, "Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz.

Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz. Yeni yılın ilk sabahı (1 Ocak) saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.